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Футболист снова влип в неприятности.

Защитник греческого Олимпиакоса португалец Рубен Семеду задержан полицией в ночь на понедельник.

Как сообщает издание Ekathimerini, группа лиц изнасиловали 17-летнюю девушку. Среди них мог быть и футболист.

Девушка уже дала показания. Она сообщила, что встретилась с Семеду в баре, а после тот отвез ее к себе домой.

Помимо португальца причастным к этому преступлению называется неизвестный 40-летний мужчина. Его личность пока не установлена.

Напомним, Семеду уже имел проблемы с законом, из-за которых не удалась его испанская карьера. В 2018 году он был признан виновным в ограблении, вооруженном нападении, похищении человека, а также незаконном хранении оружия. Сам игрок свою вину частично признал и провел пять месяцев в тюрьме.

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