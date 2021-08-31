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Football.ua будет освещать все переходы последнего дня трансферного окна.

Последний день трансферного окна — всегда интересно, ведь именно тогда, зачастую, случаются самые громкие переходы.

Для удобства Football.ua проведет онлайн трансляцию дедлайна, в которой будет освещать все самые интересные трансферы.

Уже оформленные топ-сделки:

Мойзе Кин (Эвертон — Ювентус, аренда на 2 года с правом выкупа за 28 млн.).

Никола Влашич (ЦСКА — Вест Хэм, Сумма трансфера: 29 млн евро. Контракт до лета 2026 года).

Криштиану Роналду (Ювентус — Манчестер Юнайтед, 15 миллионов евро + 8 бонусами. Контракт на два года с возможностью продления на год).