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Португальский тренер получил новое место работы.

Сборная Египта назначила новым главным тренером 68-летнего Карлуша Кейруша, сообщает официальный сайт Египетской ассоциации футбола.

Отметим, что предыдущим местом работы португальского специалиста была сборной Колумбии, откуда его уволили после 18 игр.

Тренерская карьера Карлуша Кейруша насчитывает уже 15 различных команд, однако нигде он не задерживался более чем на 97 матчей (сборная Ирана).

Напомним, что в карьере португальского тренера имеется отрезок, когда он был ассистентом Сэра Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед.