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Причиной стала пандемия коронавируса.

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте объявила о том, что Японская ассоциация футбола отказалась от проведения предстоящего чемпионата мира среди клубов.

ФИФА подтвердила, что причиной отказа Японии от статуса принимающей страны стала пандемия коронавируса.

Более подробная информация об альтернативной стране-хозяйке клубного чемпионата мира по футболу 2021 года будет объявлена ФИФА в ближайшее время.

По информации газеты Al-Watan, Саудовская Аравия уже направила запрос в ФИФА о готовности принять клубный ЧМ в своей стране.

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