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Последним местом работы именитого наставника стала сборная Кюрасао.

Именитый наставник Гуус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры.

Последним местом работы специалиста была сборная сборная Кюрасао, которую он возглавлял с августа прошлого года.

"В последнее время я не проявлял активность из-за ситуации с коронавирусом. Я общался с президентом Федерации футбола Кюрасао, и мы пришли к выводу, что лучше взять паузу. Я заканчиваю тренерскую карьеру. Возобновлю ли я ее, как это сделал Дик Адвокат? Нет", — заявил Хиддинк в интервью Voetbal International.

В течение карьеры именитый голландец тренировал ПСВ, Фенербахче, Валенсию, Реал, Бетис, Челси, Анжи, национальные сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России, Турции, а также олимпийскую сборную Китая.