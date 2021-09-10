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Во втором матче фортуна улыбнулась хозяйкам.

В рамках второго матча в суперфинале Евролиги женская сборная Украины по пляжному футболу разгромно уступила Испании.

Украинские футболистки сумели счет открыть, после чего дважды пропустили и отыгрались. Первый период завершился победой Испании со счетом 3:2.

К сожалению, провальный второй период, где наши футболистки пропустили еще три мяча, не позволил им побороться за положительный результат. В третьем периоде испанки забили лишь раз. Итог матча 7:2.

Отметим, что в первом туре суперфинала Евролиги женская сборная Украины уступила РФС (4:2).

Испания - Украина 7:2