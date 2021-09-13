Специалист пока сосредоточится на своем здоровье.
Крэйг Беллами, ФК Андерлехт
13 сентября 2021, 20:28
Бывший полузащитник Манчестер Сити, Ливерпуля и сборной Уэльса Крэйг Беллами еще в прошлом сезоне возглавил молодежку бельгийского Андерлехта.
В 2021 году валлийский специалист начал помогать тренировать Венсану Компани основную команду Андерлехта.
Однако, как сообщает официальный сайт клуба, Беллами покинул Андерлехт из-за проблем с психикой. Он попрощался с игроками в раздевалке после победы над Мехеленом.
"Та энергия, которую Крэйг дал всем нам, бесценна. Поэтому логично, что мы должны предоставить ему отдых, в котором он нуждается. Весь клуб твердо поддерживает его в этот трудный период", — заявил спортивный директор Андерлехта Питер Вербеке.
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