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Специалист пока сосредоточится на своем здоровье.

Бывший полузащитник Манчестер Сити, Ливерпуля и сборной Уэльса Крэйг Беллами еще в прошлом сезоне возглавил молодежку бельгийского Андерлехта.

В 2021 году валлийский специалист начал помогать тренировать Венсану Компани основную команду Андерлехта.

Однако, как сообщает официальный сайт клуба, Беллами покинул Андерлехт из-за проблем с психикой. Он попрощался с игроками в раздевалке после победы над Мехеленом.

"Та энергия, которую Крэйг дал всем нам, бесценна. Поэтому логично, что мы должны предоставить ему отдых, в котором он нуждается. Весь клуб твердо поддерживает его в этот трудный период", — заявил спортивный директор Андерлехта Питер Вербеке.

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