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Киевляне не сумели обыграть португальцев.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо дома расписало ничью в матче против Бенфики (0:0).

Football.ua предлагает читателям, по традиции, выбрать лучшего игрока Динамо в матче против Бенфики.

Напомним арбитр VAR не засчитал гол Николая Шапаренко на 90+3 минуте матча из-за оффсйда у Дениса Гармаша.