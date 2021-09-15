Другое 15 сентября 2021, 00:55 Кто был лучшим игроком Динамо в матче против Бенфики? Киевляне не сумели обыграть португальцев. ФК Динамо Киев 15 сентября 2021, 00:55 В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо дома расписало ничью в матче против Бенфики (0:0). Football.ua предлагает читателям, по традиции, выбрать лучшего игрока Динамо в матче против Бенфики. Напомним арбитр VAR не засчитал гол Николая Шапаренко на 90+3 минуте матча из-за оффсйда у Дениса Гармаша. Команды Бенфика Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте