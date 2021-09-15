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Дончане удачно стартовали на групповом этапе.

Пока основной состав донецкого Шахтера готовится к противостоянию против молдавского Шерифа на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, в сопутствующем турнире, но уже на уровне юношеских команд Шахтер U-19 под руководством Оскара Ратулутры сумели разгромить одногодок из Тирасполя, оформив большую часть забитых мячей по ходу второго тайма.

Шериф U-19 — Шахтер U-19 0:5

Голы: Вакуленко, 37, Сигеев, 56, Гончарук, 64, Глущенко, 68 (пен.), Погорелый, 90 (пен.).

Шериф U-19: Думенко — Пикус, Иким, Хатман, Маркуца, Коваль (Колиш, 15) — Форов, Костин (Спатар, 73), Скуртул, Кучерявенко (Ковальский, 62) — Погребан (Жалоба, 73).

Шахтер U-19: Твардовский — Капинус (Гаврилюк, 75), Козик, Фарина, Булеза (Бако, 78) — Гулько, Лосенко (Роспутько, 67) — Глущенко, Сигеев, Векленко (Роспутько, 67) — Гончарук (Погорелый, 78).

Предупреждения: Иким, Костин, Скуртул, Думенко — Лосенко, Булеза.

Напомним, что матч "взрослых" команд Шерифа и Шахтера состоится сегодня, 15 сентября, начало в 19:45 по киевскому времени.