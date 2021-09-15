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Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста украинской команды в матче Лиги чемпионов.

Шахтер в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Шерифу и уступил со счетом 0:2.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста команды Роберто Де Дзерби в минувшем поединке с Шерифом.

Напомним, что далее Шахтер ждут матчи против Реала и Интера, а Шериф выиграл свой первый матч в истории на стадии группового этапа Лиги чемпионов.