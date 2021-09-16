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Football.ua интересуется мнением своих читателей о судьбе дончан в еврокубках.

Позади остался первый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Донецкий Шахтер в рамках группы D начинал данный раунд с гостевого поединка против молдавского Шерифа, и своим неожиданным поражением (0:2) стал автором одной из первых крупных сенсаций текущего розыгрыша турнира.

Шериф — Шахтер 2:0 Видео голов и обзор матча

В то же самое время, в матче на Джузеппе Меацца, который стартовал следом за игрой в Тирасполе, миланский Интер на своем поле так и не смог удержать хотя бы ничейный результат в противостоянии против мадридского Реала (0:1).

Интер — Реал 0:1 Видео гола и обзор матча

Таким образом, турнирную таблицу квартета с участием украинского коллектива после первого тура возглавляет молдавский Шериф, в то время как Шахтер опустился на последнюю строчку.

По завершении стартовых поединков группового раунда, Football.ua предлагает своим читателям принять участие в опросе относительно шансов коллектива Роберто Де Дзерби на дальнейшее продолжение борьбы за выход в раунд плей-офф с помощью голосования в соответствующем опросе.

Также, рекомендуем ознакомиться с нашими оценками действий "горняков" в поединке на стадионе Шериф.