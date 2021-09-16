Фаворитами на победу на этот раз оказались футболисты атакующего плана.
Себастьян Алле, twitter.com/AFCAjax
16 сентября 2021, 12:16
По итогам матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, специальная комиссия в составе управляющего европейского футбольного органа решила отобрать четырех претендентов на звание Игрока недели в главном клубном турнире Старого Света.
За весомый вклад в игру своей команды организаторами были отмечены следующие игроки:
– Роберт Левандовски (Бавария), как автор двух голов в ворота каталонской Барселоны (3:0);
– Джуд Беллингэм (Боруссия Дортмунд), как автор гола и голевой передачи в матче против турецкого Бешикташа (2:1);
– Себастьян Алле (Аякс), как автор покера в ворота лиссабонского Спортинга (5:1);
– Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг), как автор всех трех мячей своей команды в ворота Манчестер Сити (3:6).
Проголосовать за Лучшего игрока можно на сайте УЕФА, а также в специальном опросе от Football.ua, размещенном ниже.