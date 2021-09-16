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Фаворитами на победу на этот раз оказались футболисты атакующего плана.

По итогам матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, специальная комиссия в составе управляющего европейского футбольного органа решила отобрать четырех претендентов на звание Игрока недели в главном клубном турнире Старого Света.

За весомый вклад в игру своей команды организаторами были отмечены следующие игроки:

– Роберт Левандовски (Бавария), как автор двух голов в ворота каталонской Барселоны (3:0);

– Джуд Беллингэм (Боруссия Дортмунд), как автор гола и голевой передачи в матче против турецкого Бешикташа (2:1);

– Себастьян Алле (Аякс), как автор покера в ворота лиссабонского Спортинга (5:1);

– Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг), как автор всех трех мячей своей команды в ворота Манчестер Сити (3:6).

Проголосовать за Лучшего игрока можно на сайте УЕФА, а также в специальном опросе от Football.ua, размещенном ниже.