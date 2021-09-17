Абдул Момуни Даранкум стал игроком молдавского клуба.
Абдул Момуни Даранкум, ФК Шериф
17 сентября 2021, 08:39
Шериф, который на этой неделе одержал свою историческую и дебютную победу в Лиге чемпионов над донецким Шахтером (2:0), на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Абдулом Момуни Даранкумом.
Детали сделки по 19-летнему полузащитнику сборной Нигера не разглашаются.
Его последним клубом был Union Sportive de la Gendarmerie Nationale, за который он выступал на своей родине.
Свой следующий матч в Лиге чемпионов Шериф проведет против мадридского Реала в Испании. Игра состоится 28 сентября.
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