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Специалист рассказал о финансовом положении клуба.

Главный тренер тираспольского Шерифа Юрий Вернидуб отреагировал на слухи о призовых за победы клуба в Лиге чемпионов.

"Правда ли, что клуб получит 1 миллион призовых за победу над Шахтером? Вы меня сейчас убили этими словами. Тот, кто говорил, наверное, знает об этом. Я про такие суммы слышу в первый раз. Мне аж страшно становится.

На всякий случай вам скажу, что в Заре я зарабатывал больше, чем зарабатываю в Тирасполе. Это я говорю для завистников.

Я пошел на понижение, чтобы работать и попробовать играть в Лиге Чемпионов. Это то, что я могу точно сказать", — рассказал Вернидуб.

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