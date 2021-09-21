Украинская бригада арбитров назначена на матч отборочного цикла женского чемпионата мира.
Екатерина Монзуль. Фото Getty Images
21 сентября 2021, 13:05
Украинская бригада арбитров обслужит матч отборочного цикла на женский чемпионат мира, в котором встретятся сборные Эстонии и Уэльса.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, Екатерина Монзуль назначена главным арбитром встречи в эстонском городе Пярну.
Помогать Монзуль на линиях будут соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр — Людмила Тельбух.
Напомним, матч Эстония — Уэльс состоится во вторник, 21 сентября. Старт встречи запланирован на 20:00 по киевскому времени.