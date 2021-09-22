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Колумбиец завершил переход в катарский клуб.

Приход на пост главного тренера английского Эвертона Рафаэля Бенитеса стал причиной того, что место в составе команды потерял колумбийский полузащитник Хамес Родригес.

Как итог, 30-летний футболист провел летнюю трансферную кампанию в поисках нового места работы, однако нашел подходящий клуб лишь к концу сентября.

Катарский Эр-Райян станет новым пристанищем для Хамеса, у которого ранее оставался всего один год до конца контракта с "ирисками", о чем "бронзовый" призер Лиги звезд Катара образца прошлого сезона официально сообщил в своих соцсетях.

Таким образом, можем констатировать, что одногодичный период выступлений в составе Эвертона для Хамеса завершился 26-ю проведенными матчами, в которых ему удалось забить шесть голов и отдать девять голевых передач.