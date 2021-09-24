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Завершился матч чемпионата Бельгии.

В рамках пятого тура бельгийской Лиги Жупиле Андерлехт поделил очки с Гентом (1:1).

На 39 минуте Кастро-Монтес вывел вперед Гент после передачи от Романа Безуса. Но во втором тайме Рафаелов сумел реализовать пенальти и счет сравнял.

К слову, другой украинец Богдан Михайличенко из Андерлехта весь матч провел на скамейке запасных.

Андерлехт — Гент 1:1

Голы: Рафаелов, 59 - Кастро-Монтес, 39

Андерлехт: ван Кромбрюгге, Мурильо, Харвуд-Беллис, Худт, Серхио Гомес, Аит-Эль-Хадж (Амузу, 46), Ольссон, Рафаелов (Ашимеру, 82), Каллен, Версхарен (Раман, 71), Куаме (Зиркзее, 86).

Гент: Болат, Нгаде-Нгаджуи, Ханче-Ольсен, Годо, Кастро-Монтес (Самуаз, 66), Овусу (Кумс, 50), Опери, Чакветадзе (Тиссаудали, 66), Де Сарт, Безус (Мбойо, 90), Депуатр (Лемаич, 46).