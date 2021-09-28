Фабио Каннаваро покидает Китай.
Фабио Каннаваро (cлева), getty images
28 сентября 2021, 16:06
Китайский клуб Гуанчжоу Эвергранд на своем официальном сайте объявил о расставании с Фабио Каннаваро.
Отмечается, что решение расторгнуть контракт было принято после дружеских переговоров.
Итальянец тренировал команду почти четыре года – с ноября 2017-го. За это время под его руководством Гуанчжоу провёл 126 матчей (79 побед, 23 ничьих и 24 поражения).
Каннаваро приводил Гуанчжоу к победам в чемпионате Китая и Суперкубке.
Вполне вероятно, что в скором времени Каннаваро приступит к работе в одном из клубов Италии.