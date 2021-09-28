Другое

Фабио Каннаваро покидает Китай.

Китайский клуб Гуанчжоу Эвергранд на своем официальном сайте объявил о расставании с Фабио Каннаваро.

Отмечается, что решение расторгнуть контракт было принято после дружеских переговоров.

Итальянец тренировал команду почти четыре года – с ноября 2017-го. За это время под его руководством Гуанчжоу провёл 126 матчей (79 побед, 23 ничьих и 24 поражения).

Каннаваро приводил Гуанчжоу к победам в чемпионате Китая и Суперкубке.

Вполне вероятно, что в скором времени Каннаваро приступит к работе в одном из клубов Италии.