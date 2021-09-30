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УЕФА назвал четверку претендентов на получение памятной награды.

Второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА остался позади, поэтому организаторам турнира довелось вновь выделять четверку наиболее эффектных взятий ворот из суммарных 42 результативных ударов на 16 поединков.

Примечательно, что единственной игрой, где ни одна из команд не смогла отметится забитым мячом, стала игра на НСК Олимпийский между донецким Шахтером и миланский Интером.

В то же самое время, среди остальных встреч УЕФА обратил внимание на следующие результативные удары:

– точный удар Антуана Гризманна, который помог мадридскому Атлетико одержать волевую победу над Миланом (2:1);

– прицельный выстрел Лионеля Месси, после которого был установлен финальный счет матча ПСЖ — Манчестер Сити (2:0);

– эффектное завершение передачи Бруну Фернандеша со штрафного от Алекса Теллеса из матча Манчестер Юнайтед — Вильярреал (2:1);

– сокрушающий удар Себастьяна Тилля (Шериф), который добил мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу (2:1).

Football.ua предлагает своим читателям принять участие в голосовании за звание Лучшего гола тура на сайте УЕФА, а также на нашем проекте, немногим ниже в данной публикации.