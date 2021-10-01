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Испанскому форварду бразильского происхождения выдвинули обвинения в отмывании денег.

Бывший нападающий сборной Испании Диего Коста, ныне защищающий цвета Атлетико Минейро, подозревается в финансировании преступной схемы в рамках игорного бизнеса. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, полиция штата Сержипи начала расследование касательно возможного отмывания денег, незаконной организации азартных игр с помощью интернет-ресурса, незаконных денежных операций, уклона от уплаты налогов и организации криминальной деятельности 32-летним испанцем бразильского происхождения.

Обыск дома Диего Косты проводился в марте этого года, за несколько месяцев до подписания контракта с Атлетико Минейро. Клуб нанял адвоката по уголовным делам для наблюдения за ходом расследования.

"Сообщенная информация не касается клуба. Она не была известна общественности, а само расследование проходило до прибытия спортсмена в Атлетико. Тем не менее, Атлетико узнает о произошедшем, чтобы оказать, если это в интересах спортсмена, всю необходимую поддержку", — сказано в заявлении Атлетико Минейро.

Адвокат самого Диего Косты утверждает, что его клиент невиновен и добровольно явится в Федеральную полицию для дачи показаний. По его словам, из дома форварда ничего не было конфисковано во время обыска.

"Абсолютно ничего не изъято. И не могло быть иначе, в конце концов, игрок не имеет отношения к какой-либо преступной схеме, в участии в которой его подозревают. Мы обсудили с игроком произошедшее. Он явится в полицию, чтобы дать необходимые показания", — заявил адвокат Диего Косты.

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