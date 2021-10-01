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Специалист получает среднюю зарплату в тираспольском клубе.

Молдавские СМИ раскрыли сумму, которую ежемесячно получает украинский наставник Шерифа Юрий Вернидуб.

Как сообщает Pro TV, Вернидуб в Шерифе получает немногим меньше 20 тысяч евро в месяц.

Также сообщалось, что за победу над Шахтером в Лиге чемпионов специалист получил один миллион евро в качестве бонуса, но сам Вернидуб эту информацию не подтвердил.

Источник утверждает, что у коуча тираспольцев самая маленькая зарплата среди тренеров в группе Лиги чемпионов. Там наставники зарабатывают от 160 тысяч до 1 миллиона евро в месяц.

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