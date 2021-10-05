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У футболиста в последнее время были финансовые проблемы.

Греческий футболист Никос Цуманис из клуба Македоникос был найден мертвым в своей машине, сообщает Thes Today.

По информации источника, 31-летний грек испытывал финансовые проблемы, из-за чего у него возникали депрессии.

Также отмечается, что Цуманис сказал своему другу, что хочет покончить с собой. В ходе расследования выяснилось, что смерть наступила в результате удушения.

Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить, было ли это самоубийство или убийство.

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