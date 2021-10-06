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Наставник Украины U-21 высказался о предстоящей встрече с Францией U-21 в рамках отбора на Евро-2023.

В рамках третьего тура отборочного цикла на молодежный чемпионат Европы, который состоится в 2023 году, сборная Украины U-21 сойдется в противостоянии с главным конкурентом по группе — своими одногодками из Франции.

Главный тренер украинской команды Руслан Ротань поделился ожиданиями от данного противостояния.

"Если смотреть на их статистику, то команда достаточно боевая. У них 12 человек участвуют в нынешней еврокубковой кампании, это уже о чем-то говорит.

Понимаем, что Франция всегда была богатой на таланты и дает сумасшедшие резервы для национальной сборной. Поэтому мы понимаем, с кем сталкиваемся, этот матч будет для нас хорошей проверкой.

Я уже говорил ребятам, что по потенциалу мы намного лучше Франции, а по менталитету — намного хуже. Этот менталитет нам нужно сломать и поверить в себя", — заявил Ротань в программе Футбол NEWS.

Напомним, после двух туров сборная Украины U-21 возглавляет свою группу, имея в своем активе шесть набранных очков. Французы пока идут вторыми с четырьмя пунктами.