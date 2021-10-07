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Полузащитник молодежной сборной Украины прокомментировал предстоящую игру.

В третьем туре отборочного этапа к Чемпионату Европы U-23 сборная Украины встретится с Францией.

Полузащитник молодежной сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями от предстоящей встречи.

"Мой гол в ворота Армении уже в прошлом — сейчас все мысли только о Франции. Победа не всегда достается более опытному. Есть много составляющих, за счет которых можно не только достичь результата, но и показать качественный футбол.

Мы уважаем Францию, но не боимся. Конечно, там много представителей европейских чемпионатов, но они такие же футболисты как и мы. Сделаем все, чтобы добиться положительного результата. Наш состав практически не изменился — это то, что нужно для хорошей сыгранности",- сказал футболист официальному сайту УАФ.

Напомним, матч Украина U-21 — Франция U-21 состоится в пятницу, 8 октября.

Стартовый свисток будет дан в 19:30 по киевскому времени.