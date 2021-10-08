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Стали известны стартовые составы команд.

В рамках отборочного этапа к молодежному Евро-2023 сборная Украины встретится со сверстниками из Франции.

Руслан Ротань оставил в запасе голкипера Шахтера Анатолия Трубина, выпустив в рамке ворот Руслана Нещерета из Динамо Киев. Также отмечаем появление в центре нападения Николая Кухаревича.

Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч – Михайленко – Назаренко, Судаков, Бондаренко, Крыськив – Кухаревич.

Запасные: Трубин, Желизко, Вьюнник, Супряга, Билошевский, Дубко, Алефиренко, Мудрик, Брагару.

Франция U-21: Маслер, Салиба, Труффер, Бадиашиле, Какере, Калимуендо, Гоири, Тюрам, Диоп, Калулу, Ади.

Запасные: Баич, Дитх, Баде, Бека-Бека, Чотард, Густо, Черки, Антисте.

Напомним, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.