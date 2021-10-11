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Голкипер считает, что их работу на поле не ценят.

Голкипер Пари-Сен-Жермен Кейлор Навас прокомментировал сложность получения Золотого мяча среди вратарей.

По его словам, работа стражей ворот на поле остается незамеченной.

"Думаю, для голкиперов нужен отдельный Золотой мяч. При такой конкуренции выиграть награду, находясь на линии ворот — невозможно. Людям важно лишь количество голов и передач. а наша игра никому не интересна.",- считает костариканский вратарь.

Напомним, Навас не вошел в список претендентов на Золотой мяч — 2021.