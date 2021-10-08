Предлагаем вашему вниманию список претендентов на почетную награду.
Золотой мяч, getty images
08 октября 2021, 19:43
Авторитетный журнал France Football объявил имена первых номинантов на получение Золотого мяча по итогам 2021 года.
Уже известны имена десяти претендентов:
Рияд Марез (Манчестер Сити)
Нголо Канте (Челси)
Эрлинг Холанд (Боруссия Д)
Леонардо Бонуччи (Ювентус)
Мейсон Маунт (Челси)
Николо Барелла (Интер)
Карим Бензема (Реал)
Джанлуиджи Доннарумма (Милан, ПСЖ)
Харри Кейн (Тоттенхэм)
Рахим Стерлинг (Англия)
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Отметим, что победитель станет известен 29 ноября. France Football вручит награду в столице Франции — Париже.
Список претендентов обновляется...