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Football.ua вспомнил полную картину неудач самого невезучего поколения XXI века в международном футболе.

В минувший уикенд сборная Бельгии уступила Франции в полуфинале нынешнего розыгрыша Лиги Наций, следом проиграв еще и Италии в поединке за третье место. Прошедший финал четырех заметно повысил рейтинг нового турнира от УЕФА, а "красные дьяволы" могли наконец-то завоевать хоть какой-то международной трофей. Увы, даже в, казалось бы, проходной ЛН злой рок не позволил команде Роберто Мартинеса сделать это.

Будущий чемпионат мира в Катаре наверняка станет последним шансом для большинства игроков звездного поколения 10-ых взять серьезный титул. Получится или нет, покажет время, а пока давайте вспомним полную картину неудач самого невезучего поколения XXI века в международном футболе.

Чемпионат мира-2014: вылет в четвертьфинале от Аргентины

Восход самого звездного поколения в истории бельгийского футбола берет свое начало в отборе и на самом бразильском мундиале.

В квалификации Евро-2012 у Бельгии уже имелось несколько известных личностей в составе, как Ян Вертонген, Тоби Алдервейрельд, Маруан Феллаини, Аксель Витсель и Венсан Компани. Тогда "дьяволы" заняли лишь третье место, выдавая довольно фестивальную игру. Достаточно бросить взгляд хотя бы на игру третьего тура с Австрией, завершившуюся сумасшедшими 4:4. От Турции, занявшей второе, "стыковое" место тогда отстали всего-то на два очка, а вот спустя год в обойму стали постепенно подтягиваться игроки новой генерации.

Сравниваем показатели отбора на "наше" Евро и бразильский ЧМ. 4 победы, 3 ничьи, 3 поражения, разница мячей – 21:15, третье место, 15 очков против 8 побед, 2 ничьих, 18:4 по разнице, и 26 очков. Существенный прогресс.

Тогда же у всех на слуху были Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку и Эден Азар, катком проехавшиеся практически по всему соперникам по отборочной группе. Тогда большинство из них еще не обладало статусом суперзвезд, но уже было на пути к этому. Азар как раз перебрался в Челси, Лукаку же пребывал в аренде в Вест Бромвиче, а спустя год отправился в Эвертон, де Брюйне начинал свой немецкий этап карьеры в бременском Вердере.

В Южной Америке от парней культового игрока для бельгийского футбола – Марка Вильмотса, к примеру, ставшего героем поединка с Россией на ЧМ-2002, где он забил победный мяч, а также расписался в воротах Туниса туром ранее, чем подарил своей сборной несколько сенсационный выход из группы, ждали многого.

Группа "черно-желтым-красным" досталась из разряда вполне рабочих. Россия, Алжир и Южная Корея не казались непроходимыми оппонентами, что и подтвердилось впоследствии.

Бельгия вместе с Нидерландами, Колумбией и Аргентиной сумела выиграть все три поединка на групповом этапе, попутно продемонстрировав характер и умение терпеть и выжидать. Все их четыре мяча в том квартете были забиты после 70 минуты – африканцам забили дважды на 70-ой и 80-ой, причем та встреча имела несколько скандальный оттенок, россиян дожали на 88-ой (тот самый гол Дивока Ориги), корейцы пали на 77-ой.

Многие ожидали увидеть Португалию в качестве соперника банды Вильмотса в первом раунде плей-офф, но лузитане сенсационно не вышли из группы, добыв лишь одну победу в компании Германии, Ганы и США. Американцы, к слову, и достались "красным дьяволам" в 1/8 финала, навязав фавориту ожесточенный бой.

Основное время завершилось нулевой ничьей, а в первом экстра-тайме Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку дважды расписались в воротах Тима Ховарда, а мяч юного "баварца" Джулиана Грина лишь позволил Штатам забить гол престижа.

До зубов прагматичная Аргентина Алехандро Сабельи же предсказуемо оказалась молодым ребятам не по зубам, а все решил единственный мяч Гонсало Игуаина на 8 минуте.

Евро-2016: вылет в четвертьфинале от Уэльса

Чемпионат Европы во Франции был воспринят как настоящий провал, а также стоил головы Марку Вильмотсу, но об этом чуть позже.

Бельгия вновь прошла отборочный турнир на одном дыхании, проиграв лишь однажды, Уэльсу (0:1), на пару с "драконами" заняв места, дающие право на прямое попадание на Евро. Причем разрыв был достаточно минимальным – лишь два очка, во многом этот результат был следствием стабильного выступления самих валлийцев, и лично Гарета Бэйла, чей вклад в исторический успех своей сборной был просто огромен.

Многие игроки "красных дьяволов" либо пребывали на пике, либо были близки к этому, да и прогресс талантливых лидеров новой генерации также добавлял оптимизма, словом, на сей раз от них ожидали как минимум выхода в полуфинал.

В основной части турнира Бельгии досталась крепкая, характерная, но удобоваримая группа, где Ирландии и Швеции предстояло отчаянно сражаться за третью строчку, а "черно-желто-красным" на пару с Италией выяснять отношения вверху таблицы. Выяснили. Уже в первом туре чертовски крутая на том Евро "скуадра" Антонио Конте невероятно уверенно обыграла команду Вильмотса, мигом став главным фаворитом квартета и отправив своего соперника разминаться на "кошках".

Британцев бельгийцы препарировали с грациозной легкостью (3:0, дубль Лукаку и гол Витселя), шведов во главе со Златаном минимально одолели в последнем туре (1:0 благодаря классному голу Раджи Наингголана в дальний угол).

Итог: второе место и выход прямиком на сенсационного победителя группы F – Венгрию. Любопытно, что вновь, как и на бразильском чемпионате мира, в концовке группового этапа были определенные надежды на встречу бельгийцев с португальцами на первой стадии плей-офф, но "мореплаватели" вновь удивили со знаком "минус", заняв лишь третье место в компании Венгрии, Австрии и Исландии.

Что до противостояния с мадьярами, то тут все закончилось выносом в одну калитку – 4:0. Уже на 10 минуте Тоби Алдервейрельд расстрелял Габора Кирая после навеса от Кевина де Брюйне, а во втором тайме три "подарочка" венгерской обороне занесли Миши Батшуайи, Эден Азар и Янник Карраско.

В четвертьфинале поджидал старый знакомый по отбору – Уэльс.

"Драконы" и так взлетели выше головы, выиграв группу с Англией, Словакией и Россией, и если проход не менее сенсационной Северной Ирландии в 1/8 финала воспринимался, как обязательная программа, то вот в четвертьфинале Бельгия выступала очевидным фаворитом.

Тем не менее подопечные Криса Коулмэна выдали свой лучший перформанс на турнире, трижды огорошив звездного соперника. Примечательно, что счет в начале встречи открыл Раджа Наингголан, нанесший свой фирменный дальний пушечный удар, но Эшли Уильямс успел точным ударом головой выровнять цифры на табло еще до перерыва, а во второй половине встречи наступил звездный час на тот момент форварда Рединга Хэла Робсон-Кану.

Получив скрытую передачу от Аарона Рэмзи спиной к воротам нападающий одним движением оставил не у дел Менье, Феллаини и Денайера, едва не разорвав сетку за спиной Тибо Куртуа.

Бельгия имела несколько отличных возможностей для того, чтобы перевести игру в дополнительное время, но ими не воспользовалась, а Уэльс забил еще раз. Подачу с фланга от Криса Гантера замкнул Сэм Воукс.

Бельгийская федерация футбола решила действовать незамедлительно, расставшись с Марком Вильмотсом после окончания Евро-2016. "Порой приходится принимать подобные решения. Мы должны думать о будущем и использовать имеющийся потенциал. В Бельгии выросло золотое поколение, но оно должно добиваться результатов на крупных турнирах".

Чемпионат мира-2018: вылет в полуфинале от французов

Очередной отбор, пройденный по-королевски, и очередная неудача в основном турнире.

В квалификации команда, ведомая уже Роберто Мартинесом, лишь раз сыграла вничью в десяти играх (!), разобравшись и с Грецией, и с Боснией, ну а Эстония, Кипр и Гибралтар априори не могли оказать хоть какое-то сопротивление "дьяволам". Итог: 28 очков и сумасшедшая разница мячей – 43:6!

Наверно, ЧМ-2018 можно смело называть самым сильным турниром в исполнении сборной Бельгии, которая вполне заслуживала мирового золота.

Групповой этап получился легкой прогулкой для нее и англичан. Обе команды поочередно вынесли Тунис и Панаму вперед ногами, а вот в решающий матчдэй выясняли отношения между собой. Загвоздка заключалась в том, что победитель квартета под литерой "G" попадал в более трудную часть сетки плей-офф, и не исключено, что Англия не сильно настаивала на победе оппонента. Мотивы "трех львов" мы уже не узнаем, а вот бельгийцы этим сильно не заморачивались, вместе с Хорватией и Уругваем набрав максимум очков, и уверенно проследовав в 1/8 финала.

Только что Аднан Янузай забил единственный мяч в ворота сборной Англии

Первым соперником на пути к кубку мира стала Япония, вышедшая со второго места из очень равной группы, правда, опередив Сенегал лишь по дополнительным показателям.

И надо же, "самураи" едва не сотворили полновесную сенсацию, ведя 2:0 до 69 минуты в Ростове-на-Дону, а Бельгия несколько поникла после голевых подвигов соперника, и казалось, что это конец. К счастью для "красных дьяволов" им удалось вовремя вернуться в игру.

Несколько случайный гол Яна Вертонгена по чудаковатой дуге застал врасплох Эйдзи Кавасиму, а вскоре сработала прозорливость Роберто Мартинеса, выпустившего на замену Маруана Феллаини и Насера Шадли. Первый вскоре воспользовался преимуществом в антропометрии перед защитниками азиатского коллектива, головой расстреляв ворота после зрячей подачи Эдена Азара, а на последних минутах Бельгии удалась стремительная контратака, завершившаяся остроумным пропуском Ромелу Лукаку на Шадли, который в касание лишил Японию надежд на дополнительное время.

Следующей по курсу была Бразилия, считавшаяся чуть ли не главным фаворитом чемпионата мира. Честно признаться, "селесао" вполне заслуживали продолжения борьбы как минимум в экстра-таймах, но на досадный автогол Фернандиньо и красивый мяч Кевина де Брюйне банда Тите сумела ответить лишь ответным взятием ворот Ренато Аугусто.

В полуфинале поджидал не менее тяжелый соперник – Франция Дидье Дешама, обладающая весьма солидным инструментарием. "Ле Бле" могли как засушить игру (Дания, Уругвай), так и врубить атакующий тумблер (Аргентина). С бельгийцами сработал первый вариант. Как не старались Азар, Лукаку, Мертенс и компания им не удалось пробить Уго Льориса, а все решил точный удар головой Самуэля Умтити после подачи с углового Антуана Гризманна.

В поединке за третье место расстроенная Бельгия тем не менее вымесила всю злость на англичанах, заслуженно одолев тех во второй раз на турнире, и взяв утешительную "бронзу". Эх, а если бы оказались в финале вместо Франции, одолели бы Хорватию, как считаете?

Евро-2020: вылет в четвертьфинале от Италии

На минувшем Евро создалось впечатление, что бельгийцы играли не на полных оборотах. Многие болельщики ждали, что "дьяволы" будут прибавлять по ходу турнира, но этого не произошло.

Отбор команда Мартинеса снова провела на космическом уровне, став второй сборной наряду с Италией, выигравшей все десять матчей в группе! Правда, делаем скидку на уровень сопротивления. 10 побед и 40:3 по разнице мячей – довольно предсказуемый результат в секстете с Россией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Вся мощь бельгийцев должна была проявиться на самом континентальном форуме.

Группу с Россией, Данией и Финляндией на самом Евро Бельгия прошла на классе, а вот в 1/8 финала уже не удалось избежать встречи с Португалией, в отличии от ЧМ-2014 и Евро-2016.

В игре с лузитанами все решил потрясающий дальний выстрел Торгана Азара, а в концовке "дьяволам" пришлось заметно попотеть ради сохранения приемлемого результата, так как Фернанду Сантуш принял решение перейти на 4-3-3 ближе к концовке, а его парни создали достаточно шансов, чтобы не раз расписаться в воротах Тибо Куртуа.

Видимо, в той встрече бельгийцы исчерпали свою порцию фарта, так как с Италией уже они имели парочку отменных шансов для взятия итальянского бастиона, а юный Жереми Доку просто затерзал бедного Ди Лоренцо на своем фланге, но грубые позиционные и индивидуальные ошибки игроков из Бенилюкса стоили им путевки в полуфинал, попутно подведя черту под их довольно спорным выступлением на Евро-2020.

Лига Наций-2020/21: вылет в полуфинале от сборной Франции

Завершаем наш рассказ свежим вылетом от "трехцветных". Рассказывать перипетии этих событий не видим смысла, так как это поражение максимально свежо в памяти, лишь констатируем, что сия досадная оплошность (вести 2:0 к перерыву, забить мяч из офсайда на последних минутах, и тут же пропустить в ответ), а также поражение Италии в битве за третье место, более, чем органично вписывается в коллекцию фэйлов этого поколения бельгийской сборной.

С нетерпением ждем, что же покажет команда Роберто Мартинеса в Катаре. Уверены, мотивация у них просто обязана быть максимально запредельной!