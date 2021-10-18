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Бывший футболист Реала "повесил бутсы на гвоздь".

Бывший футболист Боруссии Дортмунд, мадридского Реала и сборной Турции Нури Шахин завершил профессиональную карьеру футболиста.

Последним клубом в карьере Шахина был Антальяспор, в котором турецкий футболист выступал последний год, являясь также главным тренером.

Теперь же 33-летний футболист решил сосредоточиться исключительно на тренерской деятельности.

После 9-ти туров Антальяспор расположился на девятом месте, имея 9 очков в своем активе.

Всего футболист за карьеру провел 428 матчей на профессиональном уровне, забив 38 мячей и отдав при этом 69 голевых передач. Отметим, что за карьеру футболист не получил ни одной красной карточки.