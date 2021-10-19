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"Горняки" возглавили свою группу, однако Интер U-19 может вернуть себе лидерство в случае победы над Шерифом U-19.

В рамках третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА донецкий Шахтер U-19 в Киеве встретился с одногодками из мадридского Реала.

Команды устроили настоящую голевую перестрелку в первом тайме, забив на двоих пять мячей, а победителями из нее вышли именно подопечные Оскара Ратулутры.

Вторая половина встречи выдалась более осторожной, чем было до перерыва, поэтому голов команды больше не забивали. Таким образом, Шахтер U-19 обыграл Реал Мадрид U-19 со счетом 3:2 и как минимум временно возглавил свою группу с шестью набранными очками в активе.

Лидерство "горняков" будет зависеть от результата поединка между юниорскими командами Интера и Шерифа. В случае победы миланского клуба Шахтер U-19 опустится на второе место.

Шахтер U-19 — Реал Мадрид U-19 3:2

Голы: Глущенко 32, Сигеев 41, Гулько 45 — Петер 10, Гонсалес 41