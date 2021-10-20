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Некоторые ассоциаций хотят выйти из организации после новостей о реорганизации турнира.

Более десяти европейских ассоциаций хотят покинуть ФИФА после заявления о планах проводить чемпионаты мира каждые два года, сообщает Associated Press.

Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино в частной беседе уведомил представителей европейский ассоциаций о планах внести изменения в регламент чемпионатов мира с 2026 года. Однако не всем из них понравилась эта идея, о чем они успели сообщить руководству УЕФА.

Выход из ФИФА не повлияет на участие сборных и клубов в турнирах под эгидой УЕФА. Так, Гибралтар стал членом УЕФА в 2013-м и принимал участие в соревнованиях, но членство в ФИФА получил только спустя три года.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявлял о возможности бойкотирования чемпионатов мира со стороны УЕФА, если Инфантино пойдет на радикальные изменения футбольного календаря.