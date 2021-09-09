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Идею вновь предложил Арсен Венгер.

Знаменитый в прошлом тренер, а ныне неутомимый реформатор Арсен Венгер предложил разбить мировой футбольный календарь на зоны для клубных турниров и для турниров сборных — сообщает Calcio e Finanza.

"Текущий календарь не является устойчивым, – сказал Венгер. – В сентябре один перерыв, в октябре — второй, в ноябре — третий, в марте — снова, в июне — четвертое окно, а в июле уже начинается следующий сезон. По-моему, это перебор".

Что же предлагает бывший тренер Арсенала? Выделять сразу месяц на матчи сборных, например, октябрь. Что позволит избавиться от частых перерывов на международные паузы сборных.

Ранее Венгер предложил проводить чемпионаты мира раз в два года.