Другое

Организаторы определились с четверкой претендентов.

После завершения всех поединков в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА, организаторы международных состязаний отобрали четверку лучших исполнителей, которые теперь будет принимать участие в зрительском голосовании, по итогам которого получат почетную награду.

В короткий список претендентов вошли:

– голкипер английского Ливерпуля Алиссон Бекер и его игра в "рамке" по ходу матча против мадридского Атлетико (3:2);

– нападающий австрийского РБ Зальцбург Ноа Окафор с двумя голами в победном поединке против немецкого Вольфсбурга (3:1);

– защитник лиссабонского Спортинга Себастьян Коатес с дублем в ворота турецкого Бешикташа (4:1);

– защитник амстердамского Аякса Дэйли Блинд с одним результативным ударом в игре против дортмундской Боруссии (4:0).

УЕФА предлагает желающим пройти участие в опросе относительно лучшего игрока третьего тура Лиги чемпионов у себя на сайте, а Football.ua приглашает своих читателей оставить свое мнение в специальном опросе в данном материале.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.