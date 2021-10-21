Другое

Большинство все еще сохраняется за противниками нового турнира, однако европейский футбол все еще стоит на грани раскола.

Первоначальный план запустить новый клубный международный турнир на европейском субконтиненте под названием Суперлига провалился ровно в тот момент, когда перед составителями идеи возникла реальная угроза санкций за их действия.

В числе наиболее ярых последователей новой концепции на данный момент остались только мадридский Реал, каталонская Барселона и туринский Ювентус, однако последние новости относительно данного проекта показывают, что в ближайшее время мы вновь можем окунуться в конфликт интересов между клубами и крупнейшими футбольными организациями.

Сопротивление со стороны футбольных ассоциаций обещает стать достаточно жестким. Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, 16 стран-членов Европейского союза, Испания и Италия в том числе, из 27 высказались против нового турнира, а в ближайшее время свое слово должна высказать еще и Германия.

Ожидается, что немцы не пойдут против мнения большинства, а также подадут заявление в Европейский суд в Люксембурге с просьбой о рассмотрении законности действий организаторов Суперлиги.

Отметим, что на данный момент все еще планируются даты для проведения публичных слушаний в Европейском Суде, где должны будут выступать заявители по делу о "монополии в футболе со стороны ФИФА и УЕФА", по итогам которых может быть вынесен вердикт о допустимости создания нового турнира.

В то же самое время, ультиматум мадридского судьи Мануэля Руиса де Лары в конце сентября заставил УЕФА отложить решение о введении санкций в адрес клубов-организаторов Суперлиги, дабы избежать возможности предъявления обвинений о ангажированности в адрес президента УЕФА Александра Чеферина.