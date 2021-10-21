Большинство все еще сохраняется за противниками нового турнира, однако европейский футбол все еще стоит на грани раскола.
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21 октября 2021, 11:08
Первоначальный план запустить новый клубный международный турнир на европейском субконтиненте под названием Суперлига провалился ровно в тот момент, когда перед составителями идеи возникла реальная угроза санкций за их действия.
В числе наиболее ярых последователей новой концепции на данный момент остались только мадридский Реал, каталонская Барселона и туринский Ювентус, однако последние новости относительно данного проекта показывают, что в ближайшее время мы вновь можем окунуться в конфликт интересов между клубами и крупнейшими футбольными организациями.
Сопротивление со стороны футбольных ассоциаций обещает стать достаточно жестким. Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, 16 стран-членов Европейского союза, Испания и Италия в том числе, из 27 высказались против нового турнира, а в ближайшее время свое слово должна высказать еще и Германия.
Ожидается, что немцы не пойдут против мнения большинства, а также подадут заявление в Европейский суд в Люксембурге с просьбой о рассмотрении законности действий организаторов Суперлиги.
Отметим, что на данный момент все еще планируются даты для проведения публичных слушаний в Европейском Суде, где должны будут выступать заявители по делу о "монополии в футболе со стороны ФИФА и УЕФА", по итогам которых может быть вынесен вердикт о допустимости создания нового турнира.
В то же самое время, ультиматум мадридского судьи Мануэля Руиса де Лары в конце сентября заставил УЕФА отложить решение о введении санкций в адрес клубов-организаторов Суперлиги, дабы избежать возможности предъявления обвинений о ангажированности в адрес президента УЕФА Александра Чеферина.