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Спорный инцидент произошел в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В настоящее время проходит поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль на своем поле обыгрывает мадридский Атлетико со счетом 2:0.

Команда Юргена Клоппа дважды воспользовалась неудачной игрой "матрасников" в обороне и забила два мяча до середины первого тайма усилиями Жоты и Мане.

Затем на 36 минуте главный арбитр матча Данни Маккели принял довольно спорное и неоднозначное решение. Защитник "матрасников" Фелипе подкатом сзади сбил Мане на чужой половине поля, после чего нидерландский арбитр продемонстрировал бразильцу прямую красную карточку.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Ливерпуль — Атлетико.