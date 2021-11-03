Спорный инцидент произошел в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фелипе и Садио Мане, Getty Images
03 ноября 2021, 23:03
В настоящее время проходит поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль на своем поле обыгрывает мадридский Атлетико со счетом 2:0.
Команда Юргена Клоппа дважды воспользовалась неудачной игрой "матрасников" в обороне и забила два мяча до середины первого тайма усилиями Жоты и Мане.
Затем на 36 минуте главный арбитр матча Данни Маккели принял довольно спорное и неоднозначное решение. Защитник "матрасников" Фелипе подкатом сзади сбил Мане на чужой половине поля, после чего нидерландский арбитр продемонстрировал бразильцу прямую красную карточку.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Ливерпуль — Атлетико.