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Football.ua рассказывает о полевых футболистах, которым пришлось почувствовать себя в шкуре вратарей во время матчей.

Обычно на футбольном поле находится 11 футболистов от каждой из двух команд и у всех есть свое амплуа — вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. Однако мировой футбол непредсказуем — иногда вратари забивают сумасшедшие голы на последних минутах или со штрафных ударов, но что если будет, если полевому игроку придется защищать свои ворота — не ногам или другими частями тела, а руками — ка вратарь.

Это явление довольно редко случается в футболе и в основном бывают две причины такого сценария. Первая — это когда главный тренер использовал все замены в матче, после чего вратарь его команды получает травму или красную карточку. Вторая — первый вратарь был заменен из-за травмы или получил красную карточку — в итоге была замена полевого на второго голкипера, который затем получает красную карточку или травму, и не может продолжить игру.

Football.ua расскажет вам о десяти случаях в мировом футболе, когда полевым игрокам по ходу матчей пришлось почувствовать себя в шкуре вратаря по той или иной причине.

Джон О' Ши — Манчестер Юнайтед — 2007 год

Бывший защитник Манчестер Юнайтед занял свое место в воротах после того, как Эдвин ван дер Сар получил травму в концовке гостевого матча против Тоттенхэма.

Тогда МЮ использовал все три замены, поэтому О`Ши пришлось встать на ворота. Он даже сделал фантастический сэйв, когда отразил выход один на один, что сохранило ворота "красных дьяволов" на замке и они выиграли со счетом 4:0.

Джон Терри — Челси — 2006 год

В довольно странном матче сразу два вратаря лондонского Челси Петр Чех и Карло Кудичини получили серьезные травмы во время встречи английской Премьер-лиги против Рединга.

В итоге ворота был призван защищать защитник и капитан "синих" Джон Терри. Он сделал все правильно, сохранив ворота на замке и закрепив победу Челси со счетом 1:0. Отметим, что в этом же матче принимал участие и украинский форвард Андрей Шевченко, который тогда выступал за Челси и вышел в основном составе.

Космин Моци — Лудогорец — 2014 год

Чемпион Болгарии — Лудогорец — никогда не выступал в Лиге чемпионов до того, как состоялся невероятный поединок квалификационного раунда против румынского Стяуа.

Вратарь Лудогорца получил удаление сразу после того, как его команда смогла сравнять общий счет в противостоянии и игра перешла в дополнительное время. Космин Моци, центральный защитник по амплуа, взял на себя ответственность и надел вратарские перчатки и следовательно, навсегда вошел в историю болгарского клуба Лудогорец.

В итоге матч дошел до серии пенальти, где Моци не только забил свой собственный пенальти, но и отбил два удара от игроков Стяуа, что подарило Лудогорцу первую в истории путевку в Лигу чемпионов.

В честь этого достижения Лудогорец в 2015 году назвал реконструированную трибуну своего стадиона в честь Моци.

Генри Лэнсбери — Вест Хэм — 2012 год

Вест Хэм и Блэкпул — эти две команды сразятся друг с другом в финале плей-офф английского Чемпионшипа в мае, где "молотобойцы" одержат победу со счетом 2:1 над командой Яна Холлоуэя.

Однако во время матча вратарь Вест Хэма Роберт Грин получил красную карточку. При счете 2:1 в пользу "хаммерс" красная карточка имела громадный потенциал испортить праздничный день для болельщиков лондонского клуба.

Тогда клубы Чемпионшипа могли иметь только по пять игроков на замене и главный тренер "молотобойцев" Сэм Аллардайс решил не брать на игру резервного вратаря, поэтому в ворота пришлось встать полузащитнику Генри Лэнсбери. Тем не менее Вест Хэм не пропустил и завоевал путевку в АПЛ.

Фил Ягелка — Шеффилд Юнайтед — 2006 год

Подопечные Нила Уорнока встретились с командой Арсена Венгера в матче под названием "Давид против Голиафа", классическом футбольном клише.

Шеффилд Юнайтед вышел вперед, тогда как вратарь клуба Пэдди Кенни получил повреждение. Уорнок был известен тем, что на скамейке запасных у него не было резервного вратаря, что заставило Фила Ягелку встать на защиту ворот.

Фантастическая реакция в момент спасения после удара Робина ван Перси, стала олицотворением игры Ягелки и Шеффилд Юнайтед на последних 34 минутах матча. Финальный свисток принес Шеффилду знаменитую победу над "канонирами" с героизмом Ягелки на воротах.

Алекс Ревелл — Милтон Кинс Донс — 2016 год

МК Донс — Престон 1:1. Когда оставалось чуть более 10 минут до финального свистка, вратарь МК Донс Коди Кроппер сфолил в своей штрафной и мало того, что привез пенальти, еще и получил красную карточку. Замен уже не оставалось, поэтому нападающий Алекс Ревелл надел вратарские перчатки и принялся защищать свои ворота.

Что было дальше? Как вы уже догадались, невероятный сэйв от Ревелла удержал ничейный счет на табло, с которым и закончился матча.

Кайл Уокер — Манчестер Сити — 2019 год

Совсем недавно — в ноябре 2019 года Манчестер Сити отправился в Италию, чтобы провести матч группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты. В начале второго тайма основной вратарь Эдерсон был заменен на Клаудио Браво, после чего последний получил красную карточку за фол против Йосипа Иличича за десять минут до конца игры. В итоге Хосеп Гвардиола был вынужден поставить в ворота Кайла Уокера.

Первой задачей англичанина было отбить удар со штрафного от Алехадро Гомеса, что он и сделал, хотя можно с уверенностью сказать, что это был не самый его эффектный сэйв. Однако он был первым, сделанным английским вратарем за три года в турнире. Уокер сохранил свои ворота в неприкосновенности, хотя и должен поблагодарить своих партнеров по команде, которые всеми силами пытались держать мяч под своим контролем.

Рио Фердинанд — Манчестер Юнайтед — 2008 год

Команда сэра Алекса Фергюсона — Манчестер Юнайтед — доминировала на просторах английского футбола в 2008 году и была нацелена на "требл".

В четвертьфинальном матче Кубка Англии на Олд Траффорд против Портсмута Эдвин ван дер Сар был вынужден покинуть поле из-за травмы, а вышедший на замену Томаш Кушчак получил красную карточку, когда Портсмут заработал пенальти.

На вратарскую сцену вышел Рио Фердинанд, который встал на ворота и пытался отбить удар с одиннадцатиметровой отметки. Однако несмотря на угаданную траекторию мяча, Рио не смог отразить удар Салли Мунтари. В итоге МЮ проиграл со счетом 0:1 и надежды на "требл" были провалены. Тем не менее, "красные дьяволы" выиграли АПЛ и Лигу чемпионов, так что все было не так уж и плохо.

Харри Кейн — Тоттенхэм — 2014 год

Хотя Харри Кейна часто называют одним из лучших нападающих в мире, он явно никогда не стал бы первым номером. В 2014 году Тоттенхэм встречался с Астерасом в Лиге Европы и выглядел уверенным после того, как все тот же Кейн оформил хет-трик и казалось бы обеспечил победу "шпорам".

Однако на 87-й минуте вратарь лондонского клуба Уго Льорис получил красную карточку и Кейн заменил француза в воротах. Первый же удар по воротам Кейна с этого же штрафного стал результативным. С ним бы справилось большинство голкиперов, да и Харри должен был справиться, но не смог. Несмотря на неудачу, Тоттенхэм выиграл матч со счетом 5:1, но подвиг Кейна был запомнен лишь хет-триком, а вратарский "подвиг" лучше забыть и оставить в истории.

Робби Сэведж — Дерби — 2010 год

В 2010 году Дерби Каунти столкнулся с Редингом в матче за звание чемпиона. Уже проигрывая 1:2, основной вратарь "баранов" Стивен Байуотер покинул поле из-за травмы, а вышедший на замену Сол Дини был удален незадолго до перерыва за драку на поле.

После этого настала очередь Робби Сэведжа. Несмотря на итоговое поражение со счетом 1:4, Сэведж выглядел довольно неплохо и сделал несколько сэйвов, пропустив при этом два мяча.

По материалам Squawka