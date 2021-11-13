Форвард Брюгге Шарль Де Кетеларе может перебраться в более сильный чемпионат.
Шарль Де Кетеларе, Getty Images
13 ноября 2021, 14:30
Нападающий бельгийского Брюгге Шарль Де Кетеларе может сменить клубную прописку в следующие несколько трансферных окон и отправиться в более престижный европейский чемпионат.
Как сообщает Calciomercato, Милан включил 20-летнего бельгийца в свой шорт-лист потенциальных усилений атакующей линии, однако итальянскому клубу придется встретиться с конкуренцией, если они всерьез решат обратиться к Брюгге с официальным предложением.
По информации источника, Де Кетеларе высоко котируется в стане лондонского Тоттенхэма и лично нового главного тренера команды Антонио Конте.
В текущем сезоне бельгийский форвард провел за Брюгге 19 поединков во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.