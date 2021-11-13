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Форвард Брюгге Шарль Де Кетеларе может перебраться в более сильный чемпионат.

Нападающий бельгийского Брюгге Шарль Де Кетеларе может сменить клубную прописку в следующие несколько трансферных окон и отправиться в более престижный европейский чемпионат.

Как сообщает Calciomercato, Милан включил 20-летнего бельгийца в свой шорт-лист потенциальных усилений атакующей линии, однако итальянскому клубу придется встретиться с конкуренцией, если они всерьез решат обратиться к Брюгге с официальным предложением.

По информации источника, Де Кетеларе высоко котируется в стане лондонского Тоттенхэма и лично нового главного тренера команды Антонио Конте.

В текущем сезоне бельгийский форвард провел за Брюгге 19 поединков во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

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