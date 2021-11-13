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Нидерландец может в ближайшее время возглавить клуб.

Джованни ван Бронкхорст может в ближайшее время стать новым главным тренером Рейнджерс, сообщает Sky Sports.

Ван Бронкхорст прибыл в Лондон, где встретился и провел переговоры с представителями Рейнджерс. В этот уикенд шотландский клуб должен встретиться с другими кандидатами и определиться в своем выборе.

"Светло-синие" находятся в поисках нового тренера после того, как Стивен Джеррард возглавил Астон Виллу.

На данный момент Рейджерс возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии, опережая Селтик на 4 пункта.