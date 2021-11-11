Бирмингемский клуб назначил нового тренера.
Стивен Джеррард, twitter.com/AVFCOfficial
11 ноября 2021, 12:15
Стивен Джеррард назначен на пост нового главного тренера Астон Виллы, сообщает официальный сайт английского клуба.
Детали сделки Джеррарда со "львами" остаются неизвестными. По информации СМИ, английский специалист договорился с клубом о контракте до июня 2024 года.
Джеррард работал во главе Рейнджерс с июня 2018 года. Вместе со "светло-синими" 41-летний специалист стал чемпионом Шотландии в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Астон Вилла заплатит Рейджерс 3 млн фунтов за переход Джеррарда.
На данный момент Астон Вилла занимает 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 10 очков после 11 туров.