Англия

Бирмингемский клуб назначил нового тренера.

Стивен Джеррард назначен на пост нового главного тренера Астон Виллы, сообщает официальный сайт английского клуба.

Детали сделки Джеррарда со "львами" остаются неизвестными. По информации СМИ, английский специалист договорился с клубом о контракте до июня 2024 года.

Джеррард работал во главе Рейнджерс с июня 2018 года. Вместе со "светло-синими" 41-летний специалист стал чемпионом Шотландии в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла заплатит Рейджерс 3 млн фунтов за переход Джеррарда.

На данный момент Астон Вилла занимает 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 10 очков после 11 туров.