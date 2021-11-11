Стивен Джеррард назначен на пост нового главного тренера Астон Виллы, сообщает официальный сайт английского клуба.

Детали сделки Джеррарда со "львами" остаются неизвестными. По информации СМИ, английский специалист договорился с клубом о контракте до июня 2024 года.

Джеррард работал во главе Рейнджерс с июня 2018 года. Вместе со "светло-синими" 41-летний специалист стал чемпионом Шотландии в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла заплатит Рейджерс 3 млн фунтов за переход Джеррарда.

На данный момент Астон Вилла занимает 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 10 очков после 11 туров.