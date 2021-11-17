Требования для кандидатов:

- умение создавать контент, развивать и вести соцсети;

- грамотность, понимание футбольных процессов;

- умение работать в команде;

- свободное владение украинским, русским и английским (желательно) языками;

- готовность к ненормированному рабочему дню;

- серьезные знания в области футбола;

- умение быстро и качественно обрабатывать изображения в фоторедакторах;

- способность обучаться и прогрессировать.

Ждем полноценные резюме по адресу — info@football.ua

Рабочий график и зарплата определяются по результатам собеседования.