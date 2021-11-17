Наш сайт открывает вакансии SMM-менеджера.
Требования для кандидатов:
- умение создавать контент, развивать и вести соцсети;
- грамотность, понимание футбольных процессов;
- умение работать в команде;
- свободное владение украинским, русским и английским (желательно) языками;
- готовность к ненормированному рабочему дню;
- серьезные знания в области футбола;
- умение быстро и качественно обрабатывать изображения в фоторедакторах;
- способность обучаться и прогрессировать.
Ждем полноценные резюме по адресу — info@football.ua
Рабочий график и зарплата определяются по результатам собеседования.