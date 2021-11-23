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Новый контракт украинского центрбека с клубом из РФ рассчитан до конца сезона-2023/24.

Динамо Москва на своем официальном сайте объявило о продолжении сотрудничества с центральным защитником Иваном Ордецом.

29-летний украинец подписал с клубом из РФ новый контракт, который будет рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, Ордец перешёл в Динамо Москва летом 2019 года. С тех он провел 64 матча на клубном уровне, сумев забить 5 мячей.

Прошлый его контракт с московским клубом истекал летом 2022 года.

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