Другое

Football.ua проводит голосование среди читателей, чтобы определить, ошибся ли арбитр в моменте с неназначенным пенальти в ворота Баварии.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо принимает на своем поле мюнхенскую Баварию.

На 39-й минуте, при счете 1:0 в пользу подопечных Юлиана Нагельсманна, произошел спорных эпизод, когда защитник Баварии Люка Эрнандес сбил полузащитника Динамо Виталия Буяльского в собственной штрафной.

Главный арбитр встречи Халил Мелер не увидел в данном эпизоде нарушения правил. Более того, турецкий судья решил не смотреть эпизод лично, а послушал своих ассистентов VAR.





Предлагаем нашим читателям проголосовать и определить, было ли в данном моменте нарушение правил.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.