Выберите лучшего игрока киевлян в прошедшем поединке.
Динамо - Бавария, getty Images
23 ноября 2021, 22:20
В рамках группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо с минимальным преимуществом уступило мюнхенской Баварии (1:2).
Единственный мяч за киевский клуб оформил во втором тайме Денис Гамаш, вышедший на замену.
Предлагаем читателям Football.ua выбрать лучшего футболиста прошедшего поединка.
Видео голов и обзор матча Динамо Киев — Бенфика можно смотреть на Football.ua.
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