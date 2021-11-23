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Выберите лучшего игрока киевлян в прошедшем поединке.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо с минимальным преимуществом уступило мюнхенской Баварии (1:2).

Единственный мяч за киевский клуб оформил во втором тайме Денис Гамаш, вышедший на замену.

Предлагаем читателям Football.ua выбрать лучшего футболиста прошедшего поединка.

Видео голов и обзор матча Динамо Киев — Бенфика можно смотреть на Football.ua.

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