Возрастной специалист не добился успеха с командой.
Дик Адвокат, Getty images
24 ноября 2021, 16:50
Главный тренер сборной Ирака Дик Адвокат подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Специалист пришел в сборную Ирака летом 2021 года. Самой главной причиной отставки являются плохие результаты команды в отборе на ЧМ-2022.
После шести матчей группового этапа у команды Адвоката всего четыре очка в активе и пятое место в таблице из шести команд.
Вместо Адвоката командой в последующих играх будет руководить Желько Петрович — уже экс-помощник голландского специалиста.
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