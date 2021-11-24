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Возрастной специалист не добился успеха с командой.

Главный тренер сборной Ирака Дик Адвокат подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Специалист пришел в сборную Ирака летом 2021 года. Самой главной причиной отставки являются плохие результаты команды в отборе на ЧМ-2022.

После шести матчей группового этапа у команды Адвоката всего четыре очка в активе и пятое место в таблице из шести команд.

Вместо Адвоката командой в последующих играх будет руководить Желько Петрович — уже экс-помощник голландского специалиста.

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