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Команда стала победителем Аллсвенскан.

Завершился сезон в Швеции, по итогам которого Мальме стал чемпионом страны.

Команда, которая является регулярным участником еврокубков, заняла первое место с 59 очками в активе.

Отметим, что это чемпионство для команды стало уже 22 в истории. В прошлом сезоне команда также была чемпионом, а вот в позапрошлом году турнир выиграл Юргорден.

К слову, все решилось в последнем матче. АИК добыл победу над Сириусом, а Мальме нужно было не проиграть Хальмстаду. Команды сыграли вничью (0:0).

Второе место по итогам сезона в лиге Аллсвенскан занял АИК, который также имеет 59 очков, но по дополнительным показателям уступил Мальме. Третий — Юргорден с 57 очками.

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