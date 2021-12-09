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Football.ua рассказывает о норвежском клубе, который уже успел засветиться в Европе.

Как бы ни завершился сезон, Буде-Глимт уже забронировал статус одного из главных его героев. Самый северный чемпион в истории профессионального футбола – гораздо больше, чем просто громкая сенсация еврокубков. Команда Кьетила Кнутсена решительно ворвалась в весьма ограниченные ряды образцовых коллективов, которые двигают футбол вперед.

Разумеется, по финансовым, административным и кадровым ресурсам чемпионы Норвегии катастрофически отстают от лучших клубов Англии, Германии или Италии, но в плане игровой идейности, организации, уровне и интенсивности взаимодействий в разных аспектах Буде-Глимт находится в авангарде европейского футбола.

Постараемся разобраться в секретах успеха норвежской команды и детально разберем систему ее игры.

Буде-Глимт (Буде, Норвегия)

Основан: 1916

Чемпион Норвегии (2020)

Обладатель Кубка Норвегии (1975, 1993)

Рейтинг УЕФА: 264

Главный тренер: Кьетил Кнутсен

Заявка: 28

Игроки национальных сборных: 8

Средний возраст: 24,5 лет

Количество легионеров: 7(25%)

Рыночная стоимость команды: 14, 60 млн. евро

Средняя стоимость футболиста: 521 тыс. евро

Трансферный баланс: +7,16 млн. евро

Стадион: Аспмюра (7400 – 8500 мест)

Прозвище: Глимт (в переводе с нор. – молния)

В сентябре этого года клубу из Заполярья исполнилось 105 лет. Несмотря на такой почтенный возраст, Буде-Глимт не может похвастаться насыщенной историей, что в прочем и не удивительно, учитывая климатические условия региона.

До конца 60-х годов прошлого столетия клубам из северной части Норвегии местные футбольные власти вообще запрещали участвовать в розыгрышах Кубка страны, а в знаковом для нашей Зари 1972 году было разрешено командам с северных регионов квалифицироваться в элитный дивизион. Правда, помимо победы в своей лиге, претенденты на повышение с севера должны были еще пройти сито из двух стыковых раундов. Это необъективное правило было упразднено лишь в конце 70-х годов.

Завершая небольшой экскурс в историю, нужно отметить, что Буде-Глимт является первым клубом с севера, который выиграл Кубок Норвегии (1975). Второй раз этот трофей покорился "молнии" в 1993 году, параллельно команда заняла второе место в элитном дивизионе национального чемпионата. Далее был длительный период взлетов и падений. На данном этапе мы являемся очевидцами лучшего периода в истории Буде-Глимт. Три года назад команду возглавил Кьетил Кнудсен. Как показало время – это было ключевым решением руководства.

В 2019 Буде-Глимт занял второе место в Элитсерии, а в прошлом году впервые в своей истории стал чемпионом. Причем, важен не сам факт триумфа, а то, в каком стиле он был оформлен. Команда клуба с десятым бюджетом в лиге играла в ультра атакующий, комбинационный футбол и забила в рамках национального первенства 103 гола! По цифрам и запасу прочности – это был самый убедительный чемпион в истории норвежского футбола. Команда Кнутсена финишировала лишь с одним поражением в тридцати турах и рекордными 81 очками.

Параллельно с успешными результатами на внутренней арене, в прошлом сезоне Буде-Глимт достойно себя проявил и в еврокубках, хорошенько потрепав в квалификации Лиги Европы – Милан. Одним из итогов того противостояния был трансфер Йенса Хауге. "Россо-нери" заплатили за молодого норвежского футболиста 5 млн. евро.

В этом сезоне путь к групповому турниру Лиги чемпионов "молнии" преградила польская Легия, но затем команда Кнудсена набрала крейсерский ход по турнирному пути Лиги конференций, на одном дыхании пройдя троих оппонентов в отборочных раундах. Групповой турнир нового еврокубкового турнира стал отличной возможностью показать свои возможности и особенности футбольной общественности всего континента.

Буде-Глимт в домашних матчах на мелкие детали разобрал не только Зарю и софийский ЦСКА, но и Рому Жозе Моуринью. Противостояние с римлянами вообще было квинтэссенцией выступления команды в групповом турнире. Матч в Норвегии принес Моуринью самое крупное в его тренерской карьере поражение. До этого ни одна команда португальского специалиста не пропускала больше пяти мячей в одном матче.

Прогресс команды связан не только с методологией и деятельностью Кьетила Кнудсена. Клуб развивает свою академию, в которой работают компетентные специалисты из Англии. Также, особое влияние на рост интегрального уровня команды оказывает Бьорн Маннсверк. Для его рода деятельности была придумана должность – ментальный тренер.

Любопытно, что этот психолог абсолютно никакого отношения к футболу ранее не имел. Мало того, Маннсверк ранее был боевым летчиком в ВВС Норвегии. Принимал непосредственное участие в боевых действиях в Афганистане и Ливии. Судя по всему, со временем Бьорн погрузился в изучение психологии и по стечению обстоятельств в 2017 году попал в Буде-Глимт, когда команда еще была во втором дивизионе. Его подходы отлично сочетаются с философией спортивного директора и главного тренера.

Методика ментального тренера включает в себя общие, еженедельные и индивидуальные занятия с игроками. Также, перед тренировками практикуется медитация. Главный принцип Маннсверка – полная концентрация на уровне игры. Текущий результат никоим образом не должен оказывать влияние на настрой и действия футболистов. Фокусировка на игре и соблюдении игровых принципов помогает команде добиваться невиданных доселе результатов. Разумеется, такой стремительный прогресс положительно сказался на имидже клуба. Буде-Глимт в течение нескольких лет стал маяком, на который начинают ориентироваться остальные норвежские команды.

В наших краях часто приходится слышать от тренеров, что для футбола основанного на отлаженных взаимодействиях в позиционных атаках, который влечет за собой проактивные методы обороны, нужны исполнители с соответствующими характеристиками и мастерством. Мол, у нас нет игроков для такого футбола. И мы продолжаем вариться в устаревшей методологии.

Похоже, пример Буде-Глимта – это пример того, насколько необъективным является подобное мнение. Просто, нужно выходить из зоны комфорта и заниматься саморазвитием, расширять кругозор и мировоззрение.

По большому счету, команда из Заполярья сформирована из своих воспитанников, игроков второго дивизиона из северных регионов страны. Некоторые из нынешних лидеров команды совсем недавно даже не были основными в своих клубах второго дивизиона и не испытывали особых иллюзий относительно развития своей карьеры. Например – Салтнес, Берг и Фет. Сегодня – это тройка основных хавбеков. Первые двое вообще являются капитаном и вице-капитаном команды соответственно и признавались в своих интервью, что во многом раскрыли свой потенциал благодаря работе над ментальностью.

В Буде-Глимт нет понятия – игра по счету. Чемпионы Норвегии независимо от событий на протяжении всего игрового времени стараются придерживаться принципов своей игры. Если в прошлом сезоне команда Кнутсена всех удивила своим атакующим потенциалом, то в этом к ней уже пытаются приспосабливаться. Результативность "молнии" в чемпионате Норвегии упала практически в два раза. Но, при этом, БГ стал действовать надежней в обороне. Команда в 28 турах пропустила 23 гола, что на 9 меньше, чем на данном этапе прошлого чемпионата.

В Буде-Глимт удивительным образом сочетаются приверженность к тактическим трендам, новаторские идеи и дань традициям. Есть целые клубные династии. Например, отцы Бьеркана и Берга в свое время также играли за Буде-Глимт. Мало того, у Берга за клуб играли отец, дед и два дяди! При этом, Орьен Берг сейчас является спортивным директором "молнии", а Осмунд Бьеркан – один из помощников Кнудсена в тренерском штабе.

Одной из особенностей главного тренера является стабильность стартового состава. При этом, в команде достаточно благоприятный для продуктивной работы микроклимат. Каждый знает свою роль и понимает объективность тренерского решения. Буде-Глимт – это место, в которое хочет попасть любой молодой норвежский футболист. Главный козырь клуба – эффективное развитие игроков и реальная возможность карьерного роста.

На скриншоте выше – оптимальный вариант состава Буде-Глимт. Синим цветом выделены левши. Основным вратарем является Никита Хайкин. Недавно уроженец Израиля с тройным гражданством (Израиль, Великобритания и Россия) обрел статус российского сборника. Хайкин является воспитанником академий Челси, Рединга и Портсмута, но достаточно долго не мог в полной мере реализовать свой потенциал во взрослом футболе, пока не нашел свою команду в Заполярье. Никита хорошо играет ногами и органично влился в систему игры команды Кьетила Кнудсена

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Хайкин способен подчищать за высокой линией обороны. Также, он берет активное участие в розыгрыше мяча при построении позиционных атак.

Оптимальная пара центральных защитников – Бреде Мо и Мариус Лоде. На флангах обороны действуют Альфонс Сампстед и Фредрик Бьеркан. Последний доигрывает свой контракт с клубов и с 1 января официально станет игроком берлинской Герты.

Функции "шестерки" в схеме 4-3-3 выполняет Патрик Берг. Правая "восьмерка" – Сондре Фет, левая – Ульрик Салтнес. В линии атаки на флангах действуют инвертированные вингеры Амаль Пеллегрино и Ола Сольбаккен. Последний настолько хорошо играет левой ногой, что легко выполняет разные по сложности передачи внешней стороной стопы. Если Пеллегрино чаще смещается к центру под правую ногу, то от Сольбаккена можно ждать и рывков к лицевой линии, которые свойственны больше классическим вингерам.

Основным центрфорвардом является Эрик Ботхейм. Это разносторонне развитый нападающий, который эффективен, как внизу, так и в воздухе. Ботхейм хорош и в действиях без мяча. Он отлично ориентируется в структуре позиционной игры команды, неплох в подыгрыше, способен своевременно освобождать зоны для подключений вингеров и "восьмерок". Эрик один из многих игроков команды, которые раскрылись именно в Буде-Глимт. Ранее в Русенборге и Стабеке он не отличался не только результативностью, но и стабильным местом в составе.

Перед текущим сезоном (весна-осень) форвард молодежной сборной Норвегии в качестве свободного агента перешел в БГ и в 28 турах чемпионата наколотил 14 голов, записав на свой счет также 2 голевые передачи. В еврокубках, с учетом квалификации, в этом сезоне форвард провел 13 матчей, в которых отметился семью голами и шестью голевыми передачами. Принял активное участие в избиении Ромы – 2 гола и 3 ассиста. Кстати, в Риме тоже забил один из голов своей команды.

В принципе, бессмысленно выделять лидеров и системообразующих игроков Буде-Глимт. Да, есть Берг и Салтнес, но даже когда приходилось играть без них, система игры не давала сбоев. Даже удивительно, как Кнутсену удается с такой незначительной ротацией органично интегрировать в отлаженную систему игроков из ближайшего резерва. Те же Ветлесен, Конрадсен, Хаген, Мугиша или Пернамбуко уступают в классе основным исполнителям, но в любой момент могут выйти в составе и каши, как правило, не портят. Кстати, Пернамбуко – единственный арендованный футболист в команде. А права на него по-прежнему принадлежат ФК Львов.

Не смотря на то, что в заявке команды значится 7 легионеров, лишь двое из них имеют статус игроков основы – Хайкин и Сампстед (Исландия).

Разберем основные нюансы системы игры Буде-Глимт. Как мы уже отметили, базовая схема команды – 4-3-3. Эта структура является оптимальной для интеграции принципов игры Кьетила Кнутсена.

КОНСТРУКТИВНАЯ ФАЗА ИГРЫ

Отдельно остановимся на особенностях структуры команды в конструктивной фазе игры. В фазах построения и развития атаки ее ширину поддерживают инвертированные вингеры Пеллегрино и Сольбаккен. Ботхейм удерживает внимание пары центральных защитников соперника, а "восьмерки" Салтнес и Фет действуют в полупространствах.

При билд-апе активно задействованы фулбеки, которые не спешат подниматься вверх. По сути, команда в построении и развитии атаки сохраняет свою базовую структуру. Разумеется, учитывая традиционно низкую в данных фазах игры позицию опорника, (Берга) структуру на этих стадиях атаки можно идентифицировать, как 2-3-2-3. В действиях и маневрах игроков Буде-Глимт практически не наблюдается хаотичности. Важную роль при розыгрыше имеет Берг, который старается предлагать диагональные векторы под потенциальные передачи.

На скриншоте выше приведен пример, как порой безалаберно футболисты Ромы теряли Берга при билд-апе. Разумеется, это было большой глупостью со стороны команды Моуринью. В данном случае, не только был открыт вектор на свободного Берга, а и предоставлено обширное пространство для продвижения мяча вперед и время для принятия наиболее эффективного решения.

Также нужно отметить роль Хайкина. Когда соперник не прессингует, вратарь может подниматься в линию и по большому счету в данной фазе игры выполнять функции центрбека. На скриншоте выше видно, как это происходит. Голкипер смещается на один уровень с Мо, а Лоде временно становится левым фулбеком. Это способ спровоцировать давление со стороны оппонентов. Буде-Глимт старался растягивать структуру Ромы по вертикали и использовать пространство во второй трети поля для развития позиционного наступления.

Если соперник изначально высоко накрывает билд-ап, то Хайкин не просто ограничивается короткой передачей на одного из центрбеков или выносом. Вратарь способен хладнокровно оценивать обстановку и обладает неплохой ментальной скоростью. Его технические возможности в игре ногами мы уже отмечали. На скриншоте пример из домашнего матча с Ромой. Фет смещается к центру, уводит за собой оппонента и дает сигнал голкиперу. Хайкин тут же пользуется открытой зоной.

Далее нападающие растягивают линию обороны Ромы, а правый фулбек Сампстед и "восьмерки" разгоняют быстрый выход в атаку. На скриншоте выше – результат банального смещения Фета и точной длинной передачи Хайкина.

Одной из особенностей билд-апа Буде-Глимт являются сольные проходы фланговых защитников. И Сампстед и Бьеркан владеют неплохим дриблингом и часто продвигают мяч во вторую треть поля ведением. Причем, это часто оказывается неожиданностью для оппонентов. На скриншотах выше и ниже рассмотрен эпизод из гостевого матча с Ромой. Бьеркан, будучи под давлением, идет в обыгрыш и продвигает мяч до границы второй и финальной третей поля. Как правило, подобные рейды фулбеки осуществляют по траектории с небольшим смещением к центру.

Часто это вносит неразбериху в оборонительных порядках соперника. Ниже представлен пример подобного прохода в исполнении Бьеркана в домашней встречей с командой Моуринью.

Если оппоненты закрывают фулбеков и опорника, то дополнительная свобода появляется у "восьмерок", которые в любой момент могут опуститься и предложить вариант для перехода в фазу развития атаки.

Не смотря на широкий тактический арсенал при билд-апе, Буде Глимт нередко начинает атаки и прямым ударом от ворот. В данном случае, узкие позиции фулбеков и полузащитников создают благоприятные условия для подбора или контрпрессинга. К тому же, у футболиста, который борется за первый мяч, всегда есть варианты для скидки не только назад, но и вперед. Вингеры в подобных ситуациях тоже смещаются к центру.

Команда Кьетила Кнутсена очень хорошо атакует глубину. Если соперник осуществляет давление и держит высокую линию обороны Самстед, Бьеркан, Берг или тот же Салтнес способны своевременно исполнить заброс за спины защитникам. Наиболее качественными длинными передачами отличается Берг.

В плане своевременных открываний нужно выделить правого вингера. Сольбаккен владеет хорошим таймингом, стартовой скоростью и дриблингом.

Если оппонент отходит в средний блок, команда Кнутсена продвигает мяча во вторую треть поля, поддерживая фазовая структура 2-3-2-3, которая постепенно, ближе к стадии завершения позиционной атаки преобразуется в 2-3-5. Крайние защитники остаются на уровне опорника, а "восьмерки" через полупространства практически поднимаются в линию атаки. Ширину в фазах построения и развития атаки сохраняют вингеры Пеллегирно и Сольбаккен.

Буде-Глимт часто стягивает блок соперника к одному из флангов, а затем через центрбека или Берга быстро разворачивает атаку в сторону противоположной бровки. В данном случае, вингер часто оттягивается назад и открывается в недодачу, фулбек, по классике поднимается по флангу либо начинает забегание, все зависит от степени динамики эпизода.

Одним из главных достоинств "восьмерок" является умение играть без мяча. В частности Фет хорошо открывается между линиями обороны соперника, постоянно старается создавать векторы для потенциальной передачи.

Фулбеки не только развивают атаки сольными подключениями с мячом, Самстед или Бьеркан часто атакуют пространство без мяча. Атака глубины разными игроками позволяют растягивать оборонительный блок по вертикали. Подключения фулбеков способствуют созданию фазового пространства.

Позиционная игра Буде-Глимт в атаке достаточно разнообразна. Футболисты хорошо ориентируются в ситуациях. Главным козырем команды в данной фазе игры являются эффективные и интенсивные взаимодействия игроков без мяча. Футболисты четко и дисциплинированно соблюдают принципы игры Кнутсена. К примеру, если Сольбаккен опускается, его зону атакует Фет. Этот маневр в динамике создает условия для быстрого перехода в завершающую стадию атаки.

Команда владеет набором приемов для создания пространства и выполняет подобные приемы, поддерживая высокий темп игры. Разумеется – это следствие выработанного динамического стереотипа в тренировочном процессе.

Обратите внимание на скриншот ниже. Этот момент хорошо характеризует основного форварда. Ботхейм – образец современного нападающего, который не только способен завершать эпизоды точным ударом, а также эффективен в подыгрыше и игре без мяча.

Если соперник дает слабину и теряет контроль над игрой, то Буде-Глимт за счет своих интенсивных и разнообразных взаимодействий способен за короткий отрезок игрового времени закрыть матч.

В завершающей стадии атак нужно отметить смещения инвертированных вингеров к центру, под ударную ногу. И Пеллегрино и Сольбаккен обладают хорошим ударом внутренней стороной стопы, а также способны отдать хорошую диагональ за спины защитникам или выдать тонкую проникающую передачу. На скриншоте выше – пример из домашнего матча с софийским ЦСКА. Как только Пеллегрино принялся смещаться с мячом, левый защитник Хейбратен начал забегание по бровке, забирая часть внимания защитников соперника на себя. Левая "восьмерка" Ветлесен уводит за собой центрального защитника. В этот момент в штрафную врывались Ботхейм и Фет. Именно на последнего и прошел заброс Пеллегрино.

"Восьмерки" Буде-Глимт всегда активно подключаются в зону завершения при фланговых атаках. Когда команда зажимает соперника, который садится слишком низко, в узкие позиции уходят и вингеры. Чемпионы Норвегии с завидной легкостью, быстро и смело перегружают линию атаки фланговыми нападающими и атакующими полузащитниками. В итоге, часто в стадии завершения позиционной атаки мы имеем сразу пять, а то и шесть футболистов БГ.

Еще один важный момент. В завершающей стадии атаки игроки своевременно перегружают и сужают зону взаимодействий. Защитники быстро оценивают ситуацию и подключаются вперед, сохраняя в линии обороны на одного игрока больше. В эпизоде из матча с Зарей, который запечатлен на скриншоте выше, можно заметить, что с двумя нападающими команды Скрипника сзади остались пара центрбеков и опорник. Команда не допускает случаев, когда против одного форварда сзади остается 3 защитника, или против двух – 4.

Также, обратите внимание на аномально высокие и узкие позиции фулбеков Бьеркана и Сампстеда. В завершающей стадии атаки команда отказывается от ширины и максимально перегружает центральную зону. В подобных случаях важное значение приобретает контрпрессинг. В этом аспекте команда Кнутсена может дать фору многим, более именитым европейским коллективам.

Мы часто отмечаем контраст уровня интенсивности, который наблюдается между украинскими командами и представителями топовых европейских чемпионатов. И в этом плане Буде-Глимт удивляет еще больше. Еврокубки продемонстрировали, что команда Кнутсена не просто соответствует, но и способна превосходить в интенсивности ведущие коллективы Италии. В прошлом сезоне Милан, а теперь и Рома, в полной мере прочувствовали отполированную систему игры Буде.

Не менее эффективно команда действует и в быстрых атаках. В фазе игры без мяча БГ держит компактный блок 4-3-3. При этом, форвард (Ботхейм) располагается глубже, чем вингеры. При переходе от обороны к атаке популярным вариантом является передача на одного из фланговых нападающих. Если этот пас проходит, то дальше создается достаточно выгодная ситуация, в которой вингер отыгрывает на форварда (Ботхейма) и вместе с другим крайним нападающим открывается за спины защитникам в полуфлангах.

Команда хорошо выходит в быстрые атаки и из низкого блока или билд-апа.

После успешной попытки контрпрессинга "молния" всегда ищет наиболее короткий и быстрый путь к фазе завершения. На скриншоте ниже приведен пример из того же домашнего матча с Ромой. Подобные разрезающие передачи не редкость. Игроки хорошо видят поле, и нападающие всегда стараются создавать вариант с атакой глубины.

ДЕСТРУКТИВНАЯ ФАЗА ИГРЫ

Команда хорошо развита во всех актуальных для фазы игры без мяча аспектах. Разумеется, такой атакующий коллектив просто обязан развивать проактивные методы обороны, такие как прессинг и контрпрессинг.

Рассмотрим структуру высокого прессинга. В матче с Зарей норвежцы практиковали персональные ориентировки. Пеллегрино и Сольбаккен отвечали за центрбеков, Ботхейм отходил назад и персонально держал опорника, а Салтнес и Фет держали зону в центре и с зазором контролировали фулбеков.

Каждый игрок дисциплинированно следует плану на игру. Никто не вываливается из структуры без веской на то причины. Когда Мацапура поднимался с мячом даже за пределы штрафной, все игроки БГ сохраняли свои ориентировки. При этом, плотность опеки только возрастала.

Главная цель высокого блока Буде-Глимт в том, чтобы заставить оппонента отказаться от короткого розыгрыша и спровоцировать его на длинную передачу в борьбу. Нападающие и хавбеки не просто контролировали каждого соперника в отдельности, они старались максимально перекрывать векторы в центральной зоне.

Игроки БГ активировали интенсивное давление, когда мяч оказывался на фланге. Боковая линия – лучшая союзница прессингующих. Бровка значительно ограничивает пространство для выхода из под прессинга.

Если сопернику удается опустить блок Буде-Глимта на его половину поля, структура 4-3-3 максимально сужается. При этом она остается достаточно мобильным организмом, который перемещается в зависимости от положения мяча. Традиционно, в данной фазе игры команда старается поддерживать численный перевес в зоне взаимодействий.

Белым цветом обозначены условные вертикальные линии обороны. На фланге соперник оказывается в ограниченном пространстве перед такими же тремя линиями, как и в центре.

Средний блок Буде непросто расшатать. Возможно, лучшим вариантом здесь может быть сохранение максимальной ширины атаки и частые быстрые переводы мяча с фланга на фланг. Это заставит игроков норвежской команды покрывать большие расстояния, что в последствие может негативно сказаться на уровне их интенсивности и принципах непрерывности.

В национальном чемпионате команда Кнутсена более агрессивно играет в прессинге. Разумеется, там ей приходится больше действовать в позиционных атаках и соответственно чаще вступать в контрпрессинг. В Лиге конференций БГ более рационально и эффективно использует свои энергетические ресурсы.

В среднем, высота блока Буде-Глимт составляет около 17-20 метров.

Одним из действенных оружий против позиционной обороны норвежцев можно назвать длинные забросы за спины защитникам. Именно таким образом Рома забила свой единственный гол в Буде, да и в Риме несколько раз обостряла игу за счет подобных передач. Высокая линия обороны и низкие позиции нападающих создают для этого условия.

Пример Буде-Глимт показателен для наших клубов. Кьетил Кнудсен убедительно доказал всей футбольной общественности, что в футболе нет ничего невозможного.

Матч Заря – Буде-Глимт станет последним для украинских клубов в этом неудачном еврокубковом сезоне. Не смотря на то, что одна команда уже гарантировала себе участие в плей-офф, а другая, напротив, потеряла все шансы, проблем с мотивацией у команд быть не может.

Норвежцы приедут в Запорожье за очередной победой, которая гарантирует им итоговое первое место в группе. Согласно регламенту Лиги конференций триумф в квартете приравнивается к победе в 1/16 финала, так как с первого места команда сразу попадает в 1/8.

Для Зари этот матч также имеет важное значение. Во-первых – это гонорар. За каждую победу в Лиге конференций команды получают по 500 тыс. евро. За ничью – 166 тысяч. Последняя возможность в сезоне хорошенько подзаработать. К тому же, велика вероятность, что это будет последний еврокубковый матч Зари Виктора Скрипника. Можно не сомневаться, что бронзовые призеры УПЛ постараются показать достойный футбол.

Сергей Костенюк