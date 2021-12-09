В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо в гостях уступило Бенфике со счетом 0:2.

Football.ua предлагает выбрать лучшего игрока киевского клуба по итогам заключительного матча в еврокубках.

 

Видео голов и обзор матча Бенфика — Динамо Киев можно смотреть на Football.ua.