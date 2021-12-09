Другое 09 декабря 2021, 00:30 Кто был лучшим игроком Динамо Киев в матче против Бенфики? Выберите лучшего футболиста киевлян в заключительном матче ЛЧ. Фото twitter.com/TNC_Football 09 декабря 2021, 00:30 В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо в гостях уступило Бенфике со счетом 0:2. Football.ua предлагает выбрать лучшего игрока киевского клуба по итогам заключительного матча в еврокубках. Видео голов и обзор матча Бенфика — Динамо Киев можно смотреть на Football.ua. Команды Бенфика Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте