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Предлагаем читателям Football.ua выбрать своего фаворита.

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Церемония жеребьевки прошла не без скандала и ошибок со стороны организаторов. Из-за недовольства клубов УЕФА был вынужден провести повторную жеребьевку.

В итоге были определены следующие пары:

Зальцбург – Бавария

Спортинг Л – Манчестер Сити

Бенфика – Аякс

Челси – Лилль

Атлетико – Манчестер Юнайтед

Вильярреал – Ювентус

Интер – Ливерпуль

ПСЖ – Реал Мадрид

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 15/16 и 22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9 и 15/16 марта. Начало всех матчей – 22:00 по киевскому времени.

Предлагаем читателям Football.ua выбрать своего фаворита в борьбе за трофей в этом сезоне после проведенной жеребьевки.