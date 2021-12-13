Предлагаем читателям Football.ua выбрать своего фаворита.
Фото: Getty Images
13 декабря 2021, 17:56
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Церемония жеребьевки прошла не без скандала и ошибок со стороны организаторов. Из-за недовольства клубов УЕФА был вынужден провести повторную жеребьевку.
В итоге были определены следующие пары:
Зальцбург – Бавария
Спортинг Л – Манчестер Сити
Бенфика – Аякс
Челси – Лилль
Атлетико – Манчестер Юнайтед
Вильярреал – Ювентус
Интер – Ливерпуль
ПСЖ – Реал Мадрид
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 15/16 и 22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9 и 15/16 марта. Начало всех матчей – 22:00 по киевскому времени.
Предлагаем читателям Football.ua выбрать своего фаворита в борьбе за трофей в этом сезоне после проведенной жеребьевки.