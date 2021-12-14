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Премия будет вручена 27 декабря в Дубае.

Организаторы премии Globo Soccer Awards объявили финалистов в борьбе за звание лучшего игрока года.

В финал прошли шесть футболистов — Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Лионель Месси и Килиан Мбаппе (оба — ПСЖ), Роберт Левандовски (Бавария), Карим Бензема (Реал) и Мохамед Салах (Ливерпуль).

Награда будет вручена на церемонии в Дубае, которая состоится 27 декабря.

В настоящее время в голосовании лидирует Салах — 34,4% голосов. Свой голос вы можете отдать здесь.

Отметим, что рекордсменом по количеству наград Globo Soccer Awards является Роналду, который становился лучшим игроком года шесть раз.

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