Премия будет вручена 27 декабря в Дубае.
Криштиану Роналду, Getty Images
14 декабря 2021, 11:58
Организаторы премии Globo Soccer Awards объявили финалистов в борьбе за звание лучшего игрока года.
В финал прошли шесть футболистов — Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Лионель Месси и Килиан Мбаппе (оба — ПСЖ), Роберт Левандовски (Бавария), Карим Бензема (Реал) и Мохамед Салах (Ливерпуль).
Награда будет вручена на церемонии в Дубае, которая состоится 27 декабря.
В настоящее время в голосовании лидирует Салах — 34,4% голосов. Свой голос вы можете отдать здесь.
Отметим, что рекордсменом по количеству наград Globo Soccer Awards является Роналду, который становился лучшим игроком года шесть раз.
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