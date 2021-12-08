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В составе сборной три победителя минувшего чемпионата Европы.

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS определила символическую сборную по итогам 2021 года.

Больше всего представителей в сборной имеет французский ПСЖ — четыре игрока — Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.