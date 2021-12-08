В составе сборной три победителя минувшего чемпионата Европы.
Лионель Месси и Килиан Мбаппе, Getty Images
08 декабря 2021, 16:18
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS определила символическую сборную по итогам 2021 года.
Больше всего представителей в сборной имеет французский ПСЖ — четыре игрока — Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Символическая сборная 2021 года по версии IFFHS:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ, Италия).
Защитники: Ашраф Хакими (Интер/ПСЖ, Марокко), Леонардо Бонуччи (Ювентус, Италия), Рубен Диаш (Манчестер Сити, Португалия), Альфонсо Дэвис (Бавария, Канада).
Полузащитники: Жоржиньо (Челси, Италия), Лионель Месси (Барселона/ПСЖ, Аргентина), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия).
Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус/Манчестер Юнайтед, Португалия), Роберт Левандовски (Бавария, Польша), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).
Ранее сообщалось, что Томас Тухель признан лучшим клубным тренером года по версии IFFHS.